Американцев призвали прятаться в убежищах

Американская дипмиссия в Бейруте посоветовала гражданам США, которые не уехали из Ливана по рекомендации Вашингтона, готовиться к укрытию в безопасном месте в течение долгого времени.

«Мы рекомендуем гражданам США, решившим не покидать Ливан, подготовить план действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться в [безопасном] месте на длительный период времени», - говорится в заявлении посольства в X.

По меньшей мере 15 государств ранее призвали своих граждан покинуть Ливан. Многие зарубежные авиакомпании приостановили полеты в страну. Великобритания эвакуировала семьи сотрудников своего посольства в Бейруте.