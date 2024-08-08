Россия и Украина прекратят обмены пленными

Между Москвой и Киевом прекратятся обмены пленными и телами военнослужащих на неопределенное время из-за атаки Вооруженных сил Украины на АПП (автомобильный пункт пропуска) «Колотиловка», где с 2022 года и проходили обмены, передают российские телеграм-каналы.

Атака ВСУ произошла днем 8 августа. Украинские военные выпустили несколько снарядов, предварительно из танка Т-90М. Также удары наносились дронами-камикадзе. За несколько часов пункт сгорел дотла.