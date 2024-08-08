Что с Гусейном Абдуллаевым?

По его словам, некоторое время назад у Абдуллаева резко повысилось кровяное давление и он обратился к врачам изолятора. Экс-депутату сделали укол и дали лекарства, но позже его состояние еще больше ухудшилось. В изоляторе ему сделали кардиограмму сердца.

Правозащитник сообщил, что некоторое время назад бывший депутат получил свою историю болезни, в которой указывалось о признаках инфаркта. Кардиолог одной из частных клиник, просмотрев документ, заявил, что Абдуллаев перенес инфаркт.

Бывший адвокат Абдуллаева Расул Джафаров сообщил, что в начале августа у его подзащитного, находившегося в следственном изоляторе, ухудшилось состояние. По словам членов семьи Абдуллаева, у него уже некоторое время возникали проблемы со здоровьем. Экс-депутат был доставлен в медицинский центр Бакинского следственного изолятора, где прошел прием у врача. Ему рекомендовали сделать эхокардиографию.

Как заявили haqqin.az в Минюсте, Гусейн Абдуллаев 2 августа этого года обратился в медицинское отделение Бакинского следственного изолятора с жалобами на дискомфорт в области сердца. Он прошел тщательный медосмотр, но никаких признаков инфаркта миокарда не обнаружили. Тем не менее экс-депутат находится под наблюдением врачей.

Был проведен осмотр врачом-кардиологом, а также электрокардиография и затем эхокардиография сердца, по результатам которых инфаркт миокарда не был подтвержден.

Напомним, Гусейн Абдуллаев в 2018 году был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) УК Азербайджана. В 2019 году он был приговорен к 6 годам тюрьмы. Срок ареста Абдуллаева истек в апреле 2024 года. Решением Бинагадинского районного суда по новому уголовному делу в отношении Абдуллаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.