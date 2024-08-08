ХАМАС поставил перед Израилем жесткие условия

Движение ХАМАС передало посредникам свои условия для заключения соглашения о перемирии в секторе Газа с Израилем, они включают требование об освобождении некоторых видных палестинских заключенных. Об этом сообщил портал Al-Youm as-Sabia.

По информации его источников в ХАМАС, речь прежде всего идет об одном из лидеров движения ФАТХ Марване Баргути и генеральном секретаре Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Ахмеде Саадате.

Источник отмечает, что требование об освобождении данных заключенных следует рассматривать как «стремление ХАМАС добиться национального единства» среди палестинцев.

Портал утверждает, что в качестве еще одного условия сделки ХАМАС выдвинул освобождение «всех лидеров палестинских движений, арестованных под надуманными предлогами и удерживаемых в израильских тюрьмах десятилетиями», а также всех задержанных женщин и несовершеннолетних, особенно тех, кто был арестован после 7 октября 2023 года.

ХАМАС, подчеркнул источник Al-Youm as-Sabia, заинтересовано в продолжении переговоров с Израилем, но «при условии наличия у другой стороны реальной политической воли» и в случае, если власти еврейского государства уполномочат членов делегации принять участие в консультациях и заключить соглашение.

Марван Баргути находится в заключении с 2004 года, израильский суд приговорил его к пяти пожизненным срокам по обвинению в убийстве пяти человек посредством организации терактов. Ахмед Саадат был осужден на 30 лет в 2008 году, ему вменяется в вину организация убийства министра туризма Израиля Рехавама Зеэви в Иерусалиме в 2001 году.