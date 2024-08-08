Азербайджанский ученый избран генсеком Всемирной ассоциации медицинского права

Лала Джафарова 18:25

Доктор медицинских наук, доктор юридических наук, профессор в области судебной медицины Вугар Курбанович Мамедов на проходящем в Индонезии 28-м Всемирном конгрессе медицинского права был избран генеральным секретарем Всемирной ассоциации медицинского права (ВАМП; World Association for Medical Law).

Судмедэксперт по специальности, В.Мамедов является доктором наук как в области медицины, так и в области права, он хорошо известен как специалист по медико-правовым вопросам как у нас в Азербайджане, так и за рубежом. В 54 странах мира он читал лекции и проводил семинары по судебной медицине, медицинскому праву, правам человека, биоэтике и экологическому праву, в 18 университетах Азербайджана, России, Турции, США, Китая, Великобритании, Пакистана, Ирана, Индонезии, Казахстана, Украины и Литвы являлся приглашенным профессором, автор 360 научных работ, монографий и учебников. С 2008 года является активным членом ВАМП, в 2012 году избирается членом правления, в 2016-м - членом исполкома в качестве казначея, в 2018-м - первым вице-президентом и назначается президентом Ассоциации председателей образовательного комитета ВАМП. Кроме того, решением правления и исполкома ВАМП был назначен руководителем научных программ трех всемирных конгрессов медицинского права - 23-го (Баку, 2017), 25-го (Токио, 2019) и 27-го (Вильнюс, 2023). Профессор Мамедов является также руководителем азербайджанского бюро кафедры ЮНЕСКО по биоэтике, экспертом ВОЗ по вопросам инвалидности, реабилитации и вспомогательных технологий, вице-президентом Ассоциации судебных экспертиз стран Шелкового Пути и Европейской ассоциации медицинского права. С 2019 года Вугар Мамедов представлял ВАМП в Международном уголовном суде в Гааге (International Criminal Court, ICC), куда в 2022-м году после расширенного конкурса Офис генерального прокурора Карим Хана пригласил его на 6 месяцев работы в качестве приглашенного профессора в области судмедэкспертизы. В настоящее время профессор Мамедов работает заместителем председателя правления Агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, преподает судебную медицину в АМУ.

ВАМП была создана в 1967 году в Бельгии группой всемирно известных специалистов в области права, клинической и судебной медицины с целью пристального изучения мультикультуральных и междисциплинарных вопросов в области медицинского права. ВАМП тесно сотрудничает с ВОЗ, ЮНЕСКО, Международным уголовным судом, со многими региональными и национальными профессиональными ассоциациями. Штаб-квартира Ассоциации находится в США, поскольку основатель и почетный президент ВАМП, один из самых известных судебных экспертов мира и коронер звезд по Википедии профессор Томас Ногучи – американец японского происхождения, легендарная личность Америки. Будучи главным судмедэкспертом Калифорнии и Голливуда в течение десятилетий, он провел исследования многих громких случаев смерти, таких как президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди, актеров Мэрилин Монро, Вильяма Холдена, Джона Белуши, Натали Вуд, Гиа Скала. Его заслуги отмечены правительственными наградами США и императора Японии.

Профессор Томас Ногучи в 2017 году по решению генеральной ассамблеи и правления ВАМП наградил первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, уважаемую Мехрибан ханум Алиеву особой наградой WAML 50thGoldenAnniversaryAward и почетным дипломом ВАМП за выдающиеся заслуги в развитии медицинского права, биоэтики и мультикультурализма. Мехрибан ханум Алиева является одной из первых научных исследователей на постсоветском пространстве в области изучения биоэтических и медико-правовых вопросов эвтаназии. Данная награда выражает признание международным научным сообществом результатов ее научных исследований, вовлеченности в проекты в сферах здравоохранения, науки и образования и усилий в обеспечении и промоции мультикультурального диалога между различными религиями и цивилизациями для укрепления духа толерантности, глобальной безопасности и мира. Церемония награждения проходила во время официального открытия 23-го всемирного Конгресса медицинского права, проходившего в Баку в июле 2017 года в отеле JW Marriott Absheron при поддержке Pasha Travel и Turkish Airlines. Данный Конгресс стал первым в истории Азербайджана всемирным конгрессом в отдельной отрасли науки, проведенным в нашей стране и в то же время стал юбилейным мероприятием для ВАМП, так как Ассоциация отметила в Баку свой золотой, 50-летний, юбилей с участием около 450 делегатов из 51 страны мира.