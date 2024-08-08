«Бизнес на костях»: в Китае из крематориев украли тысячи трупов

South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление главы юридической фирмы Beijing Brave Lawyers И Шэнхуа сообщает, что компания незаконно покупала трупы и конечности из провинций Сычуань, Гуанси и Шаньдун и изготавливала аллогенные костные трансплантаты. SAB удалось похитить более 4 тыс. тел.

Изначально юрист рассказал об этом в своих соцсетях. По его словам, расследованием занимается полиция Тайюаня, столицы северной провинции Шаньси. И сообщил, что компании удалось заработать на продаже костей для трансплантатов около 380 млн юаней, это около $53 млн. Аллогенные костные трансплантаты используются при лечении зубов, костей и суставов. Юрист также поделился документами о ходе расследования. Согласно им, полиция конфисковала во время обысков в компании более 18 тонн костей. Компания закупала человеческие останки у сотрудников крематориев, которые расчленяли трупы и продавали их.

В документах также говорится, что в ходе расследования были задержаны 75 подозреваемых. Среди задержанных упоминается и гендиректор компании. Он якобы признался в покупке у сотрудников крематориев более 4 тыс. тел.

Прокуратура Тайюаня подтвердила SCMP, что ведется расследование о преступной группировке, которая «крадет и перепродает трупы с целью получения прибыли». Однако подробности в прокуратуре не уточнили.