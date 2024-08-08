Оверчук зовет азербайджанцев проводить отпуск в России

Доля национальных валют во взаимных расчетах Азербайджана и России составила более 70% по итогам января - мая 2024 года. Об этом заявил вице-премьер РФ, председатель российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном Алексей Оверчук.

«Во взаимной торговле мы опираемся на наши национальные валюты. Их доля в структуре двусторонних расчетов по итогам 2023 года составляла 57,8%, по итогам января - мая 2024 года - уже 73,1%», - сказал Оверчук. Его слова приводят в пресс-службе правительства РФ.

В ходе очередного заседания межправкомиссии российский вице-премьер РФ также обратил внимание на меры, направленные на поддержку изучения русского языка в Азербайджане.

Кроме того, по словам Оверчука, в туристической сфере стороны «развернули работу по всем направлениям, от цифровизации отрасли и локализации производств нужного туризму оборудования до развития горнолыжных и морских курортов, природных маршрутов». Отметив, что с этого года была запущена маркетинговая стратегия и единый бренд Discover Russia, он пригласил азербайджанцев проводить отпуск в России.