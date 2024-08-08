Незаконному строительству не бывать в Гяндже фото и видео

В Гяндже установлен факт проведения гражданином незаконных строительных работ. Информацию распространила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, в результате мер, принятых Государственным агентством по контролю над безопасностью в строительстве МЧС и при участии представителей исполнительной власти Гянджи, незаконную постройку снесли.