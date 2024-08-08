Новые санкции против Беларуси

Среди подпавших под санкции — авиакомпании Belcanto Airlines и Rada Airlines, завод «Легмаш» и производитель беспилотных аппаратов «КБ Беспилотные вертолеты».

Минфин США расширил санкции в отношении Беларуси, включив в список 19 физических и 14 юридических лиц.

Незадолго до этого санкционный список расширила Великобритания, включив в него три юридических и четыре физических лица.

В санкционный список США внесены ООО «Лазерные приборы и технологии», ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий», «Рузэкспедиция», ООО «Гросвер Груп» и ООО «Точная механика». Среди физлиц в список попали гендиректор КБ «Беспилотные вертолеты» Владислав Чудаков, руководитель ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий» Юрий Чивиль, руководитель «Точной механики» Александр Лещенко и другие.

Под санкции также попал самолет Boeing 767-32KER с бортовым номером EW-001PB. В сообщении американского Минфина говорится, что борт связан с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В санкционный список Великобритании попали Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин (НИИЭВМ), предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор». Среди физлиц — действующие и бывшие руководители исправительных колоний Беларуси — Денис Толстенков, Андрей Пальчик, Филипп Штурчанка и Алексей Лазаренко.