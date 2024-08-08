Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины во время рейда на Кинбурнскую косу в пятницу, 9 августа, уничтожили шесть единиц бронированной техники россиян и ликвидировали около трех десятков военных армии РФ, утверждается в информации ГУР.

Украинская разведка отмечает, что десантную операцию осуществили подразделения ГУР при поддержке ВМС и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

Сообщается, что украинские военные атаковали укрепления россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «Морской вокзал» и «Памятник Суворову». Возле последнего военные ГУР установили боевой флаг военной разведки Украины.

«Кинбурнская коса будет свободной, как и все другие временно оккупированные территории Украины», — заявили в украинской разведке.