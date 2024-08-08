На COP29 объявлен международный конкурс документальных фильмов
Азербайджанская операционная компания COP29 объявляет международный конкурс документальных фильмов.
COP29 представляет проект международного конкурса документальных фильмов как продолжение деятельности, направленной на привлечение внимания широкой общественности к глобальным климатическим проблемам и их решению. К участию в конкурсе «Резонанс перемен: взгляд на глобальные климатические действия» приглашаются частные лица и компании с опытом работы в сфере документального кино из всех стран мира.