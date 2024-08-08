Арестован полковник Эльмар Мамедов

Арестован бывший начальник жилищно-эксплуатационного управления Министерства обороны. Об этом haqqın.az сообщил руководитель пресс–службы военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, бывшему начальнику жилищно-эксплуатационного управления Министерства обороны полковнику Эльмару Хейбатгулу оглы Мамедову, в отношении которого есть серьезные подозрения в совершении им соответствующих деяний по уголовному делу, расследуемому следственным отделом военной прокуратуры Азербайджана, предъявлено обвинение по следующим статьям УК Азербайджана: 179.4, 311.3.1, 341.2 и др. По представлению военной прокуратуры Азербайджана решением Бакинского военного суда указанному лицу избрана мера пресечения в виде ареста.

Фирад Алиев добавил, что в настоящее время расследование продолжается, будет приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.