В Армении требуют от карабахских армян сдать оружие

МВД Армении призвало добровольно уехавших из Карабахского региона Азербайджана лиц армянской национальности сдать незарегистрированное огнестрельное оружие.

Согласно сообщению армянских СМИ, в дальнейшем это оружие будет поставлено на учет.

В министерстве отметили, что речь идет об охотничьих гладкоствольных или нарезных ружьях и газовых пистолетах, незаконно ввезённых на территорию страны.