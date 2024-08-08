В Армении требуют от карабахских армян сдать оружие
МВД Армении призвало добровольно уехавших из Карабахского региона Азербайджана лиц армянской национальности сдать незарегистрированное огнестрельное оружие.
Согласно сообщению армянских СМИ, в дальнейшем это оружие будет поставлено на учет.
В министерстве отметили, что речь идет об охотничьих гладкоствольных или нарезных ружьях и газовых пистолетах, незаконно ввезённых на территорию страны.
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