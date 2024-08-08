Зашкаливающее богатство трех семей Индии

Богатство семьи индийского миллиардера Мукеша Амбани составляет почти 10% от валового внутреннего продукта (ВВП) всей южноазиатской республики, сообщает Hindustan Times со ссылкой на отчет банка Barclays-Hurun India.

По состоянию на 20 марта 2024 года, состояние семьи Амбани оценивалось в 25,7 трлн рупий, что эквивалентно $385,5 млрд.

Империя Reliance Industries, принадлежавшая Мукешу Амбани, является крупнейшей компанией в стране, охватывающей энергетику, телекоммуникации и розничную торговлю.

На втором месте в списке самых состоятельных семей Индии находится семья миллиардера Нираджа Баджаджа с капиталом в 7,13 трлн рупий, а замыкает тройку лидеров семья Кумара Бирлы с состоянием в 5,39 трлн рупий.

В совокупности активы трех крупнейших семейных предприятий Индии оцениваются в $460 млрд, что сопоставимо с ВВП Сингапура.