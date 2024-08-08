В России заблокировали мессенджер Signal

«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», — заявили в пресс-службе ведомства.

Российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервиса днем 9 августа. Мессенджер перестал открываться без VPN или включения режима обхода блокировок.

Signal использует сквозное шифрование для звонков, обмена сообщениями и файлами, что позволяет защитить их от перехвата оператором сотовой связи и спецслужбами. Кроме того, мессенджер получает и хранит минимум данных о пользователях в сравнении с другими сервисами.

В последние недели в России наблюдались сбои в работе YouTube.