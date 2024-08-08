В Иране за один день сразу казнили 29 человек

В минувшую среду в Иране повесили не менее 29 человек, включая 26 осужденных в ходе групповой казни в одной из тюрем страны, сообщает BBC со ссылкой на правозащитные организации.

Норвежская организация Iran Human Rights заявила, что 26 человек казнены в тюрьме Гезельхезар в городе Кередж недалеко от Тегерана, еще трое — в городской тюрьме Кереджа.

По данным ООН, в этом году было приведено в исполнение по меньшей мере 345 смертных приговоров, среди которых 15 — в отношении женщин.

Казненные, среди которых два гражданина Афганистана, были осуждены за убийства, наркотики и изнасилования.

Другие правозащитные группы, включая базирующееся в США информационное агентство Human Rights Activists (HRANA) и Центр по правам человека в Иране (CHRI), также подтвердили казнь по меньшей мере двух десятков человек в Кередже.