КСИР готов исполнить распоряжение Хаменеи

Распоряжение духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о «наказании Израиля» за ликвидацию в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании будет исполнен. Об этом заявил заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) контр-адмирал Али Фадави.

«Приказы верховного лидера о суровом наказании Израиля и мести за кровь мученика Исмаила Хании ясны и недвусмысленны. Приказы верховного лидера будут выполнены наилучшим образом, сегодня это долг Ирана», - приводит слова военачальника агентство Tasnim.