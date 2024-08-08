Мэрия бразильского города Валиньюш сообщила, что никто из находившихся в лайнере ATR 72, упавшем недалеко от Сан-Паулу, не выжил, передает Reuters.

Ранее авиакомпания Voepass сообщила, что в самолете находились 62 пассажира и члены экипажа.