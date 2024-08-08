Упал самолет, никто не выжил видео; обновлено 22:35
Мэрия бразильского города Валиньюш сообщила, что никто из находившихся в лайнере ATR 72, упавшем недалеко от Сан-Паулу, не выжил, передает Reuters.
Ранее авиакомпания Voepass сообщила, что в самолете находились 62 пассажира и члены экипажа.
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Пассажирский самолет, вмещающий 68 человек, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду, сообщает портал G1.
По данным авиакомпании Voepass Linhas Aéreas, это пассажирский самолет ATR-72, который вылетел из города Каскавел в Гуарульюс.