Мужчина в никабе открыл стрельбу по полицейским: есть раненые

В Республике Дагестан разыскивают 41-летнего уроженца Чечни Али Демильханова, который передвигается в темной женской одежде, в скрывающем лицо никабе и перчатках.

Отмечается, что на автодороге Хасавюрт - Тлох он отказался предъявить документы для проверки сотрудникам полиции и открыл по ним стрельбу, сообщает пресс-служба республиканского МВД в пятницу.

С огнестрельными ранениями госпитализированы двое полицейских.