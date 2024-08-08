Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21:59

Август давно уже считается в России месяцем разного рода бед и трагедий. 12 августа 2000 года произошла катастрофа с подводной лодкой «Курск». А теперь во всех мировых СМИ вновь всплыло название «Курск», и в этот раз это связано с масштабной операцией ВСУ на территории России. Общая ремарка у всех — в Россию впервые после окончания Второй мировой войны вторглась иностранная армия. Какова была первоначальная реакция на эти события США, главного до сих пор союзника Украины, который оказал ей наибольшую военную помощь? Два дня Вашингтон молчал, наблюдая за развитием ситуации, а на третий день операции ВСУ представитель Государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что США поддерживают право Киева защищать себя. «Из того района, где они (ВСУ) действуют, совершались атаки против Украины через границу», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Принципиальный вопрос - дают ли США согласие на использование поставленных Украине дальнобойных систем ATACMS для ударов в глубине российской территории, в частности по военным аэродромам? Ряд российских изданий сообщил со ссылкой на Washington Post, что Белый дом неизменно придерживается позиции, неоднократно декларированной в прошлом. Однако автор этих строк, внимательно прочитавший обширную статью на эту тему в ведущей американской газете, не обнаружил ссылки на этот отказ. Присутствие же на российской территории бронированных американских машин Stryker, судя по всему, никакого возражения США не вызывает. Как не вызывает у Германии участие в боях их БМП Marder. Глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер заявил в четверг, что он не видит проблемы в использовании немецкого оружия и военной техники на российской территории.

Американские эксперты на условиях анонимности говорят, что по сути США могли снять возражение на использование Украиной дальнобойных систем, но официально этого не подтвердят из-за опасения вызвать эскалацию со стороны России, которая им совершенно не нужна на финальном этапе избирательной кампании. К тому же в условиях густого «тумана войны» не так просто понять, какими ракетными установками пользуются ВСУ. Однако в Вашингтоне до сих пор нет ясного ответа о том, каковы реальные цели операции Украины в Курской области, и каковы могут быть ее дальнейшая динамика и последствия. Белый дом сообщает, что он обратился к украинскому руководству за разъяснениями. Советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что эти действия на российской территории создадут более выгодные условия для Киева для возможных последующих переговоров с Москвой. Однако пока этих разъяснений Вашингтону недостаточно. Мэтью Севилл, военный эксперт из британского Royal United Services Institute называет несколько возможных целей ВСУ. Это - удар по престижу и морали России, сигнал западным сторонникам Украины о том, что эта страна не намерена сдаваться и пытается активно маневрировать, стремление захватить в плен как можно больше российских солдат для последующего обмена, попытка путем уничтожения оборонительных фортификационных сооружений России создать в этой части Курской области буферную зону вокруг Харькова.