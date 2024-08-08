Саудовская Аравия получит наступательное вооружение

Администрация Соединенных Штатов намерена снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что американская исполнительная власть уже проинформировала Конгресс о своем соответствующем решении. Как отмечает собеседник агентства, продажи могут возобновиться уже на следующей неделе. "Саудовская Аравия выполнила свою часть сделки, и мы готовы выполнить свою, вернув эти поставки в обычный режим путем соответствующего уведомления и консультаций с Конгрессом", - отметил источник Reuters.