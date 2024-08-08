Новая военная помощь Украине от США

Министерство обороны США в пятницу, 9 августа, объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на 125 млн долларов.

Как сказано на сайте Пентагона, это 61-й пакет помощи из запасов Минобороны с августа 2021 года. В пакет войдут: ракеты Stinger; боеприпасы для РСЗО HIMARS; артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; многоцелевые радары; ракеты TOW; противотанковые комплексы Javelin и АТ-4; «скорые помощи» на базе автомобилей HMMWV; патроны для стрелкового оружия; подрывное оборудование и боеприпасы; оборудование для защиты критической инфраструктуры; запчасти, вспомогательное оборудование, обучение и так далее.