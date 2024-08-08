Избили и задержали за мнение о ЧВК «Вагнер»

В Москве пассажиры автобуса сдали сотруднику ДПС 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия за то, что он, по их словам, назвал «вагнеровцев» «убийцами детей и женщин».

«Радио Свобода» пишет, что двое пассажиров начали нецензурно оскорблять Гринчия и грубо вытолкали его из автобуса. При этом пенсионеру заломали за спину руки. Гринчия притащили к дежурному дорожной инспекции, а прибывшие на место сотрудники силовых структур задержали всех троих участников инцидента.

Как утверждали применившие силу пассажиры, Гринчий произнес слова о «вагнеровцах», когда автобус проезжал мемориал основателю ЧВК Евгению Пригожину.

Старика доставили в отделение «Китай-город», а оттуда – в ОВД «Басманный», где двое других задержанных написали на него жалобу.