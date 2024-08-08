Командир спецназа «Ахмат» обвиняет Минобороны России видео
Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью Семену Пегову заявил, что «некоторые руководители Минобороны» так много обманывали, что «обманули сами себя».
«Противник очень серьезно готовился к этой акции. Давайте прямо говорить. …Мы просчитывали все плюсы-минусы, были готовы ко всему. Потом получилось так, что некоторые руководители Минобороны, я так понял, они настолько обманывали, обманывали, обманывали и получилось так, что обманули сами себя», — сказал Алаудинов.
Командир «Ахмата» также похвалил ВСУ за хорошую подготовку и раскритиковал «неких командующих»: «Тут много сопутствующих факторов получилось, сошлись воедино. С некоторых участков, где некие командующие, как говорится, занимались враньем, противник спокойно снял подразделения, тоже они были перекинуты сюда, занимались подготовкой, в то время как мы, получается, врали сами себе. Не мы, а некоторые так называемые командующие».
Кроме того, Алаудинов спрогнозировал, что боевые действия растянутся на недели: «Нам придется в ближайшие недели хорошенько поработать».