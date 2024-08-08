Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью Семену Пегову заявил, что «некоторые руководители Минобороны» так много обманывали, что «обманули сами себя».

«Противник очень серьезно готовился к этой акции. Давайте прямо говорить. …Мы просчитывали все плюсы-минусы, были готовы ко всему. Потом получилось так, что некоторые руководители Минобороны, я так понял, они настолько обманывали, обманывали, обманывали и получилось так, что обманули сами себя», — сказал Алаудинов.