Белый дом раскритиковал израильского министра

«Взгляды, высказанные конкретно г-ном Смотричем, фактически приносят в жертву жизни израильских заложников, его собственных соотечественников, и американских заложников, а также противоречат интересам национальной безопасности Израиля на этом критически важном этапе войны», - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, «аргументы [министра] в корне неверны». «Они вводят в заблуждение израильскую общественность», - отметил Кирби.

Один из журналистов во время брифинга подчеркнул, что на протяжении 20 лет работы «никогда не слышал таких заявлений от официального представителя правительства США об израильском министре».

Кирби также подтвердил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа начнутся 15 августа в Каире или Дохе.

Напомним, что в понедельник Смотрич, выступая на пресс-конференции, заявил, что Израиль «не сможет уморить голодом 2 млн человек, хотя, возможно, это было бы справедливо», поскольку именно гуманитарная помощь, по его мнению, способствует тому, что вооруженный конфликт в Газе продолжается.