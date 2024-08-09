Иран поставит России сотни баллистических ракетных комплексов

Как отмечает агентство, десятки российских военных начали в Иране подготовку по использованию баллистических ракет. Два собеседника журналистов в разведке сообщили, что РФ и Иран 13 декабря 2023 года подписали соглашение в Тегеране о поставках россиянам Fath-360 и еще одной баллистической ракетной системы Ababil.

Иран в ближайшее время может поставить России сотни баллистических ракет ближнего радиуса действия Fath-360, сообщает Reuters в пятницу, 9 августа, со ссылкой на источники в европейской разведке.

В европейской разведке считают, что российский персонал посещал Иран, чтобы научиться управлять Fath-360. Один из собеседников агентства заявил, что «единственным следующим возможным» шагом после обучения будет фактическая поставка ракет в Россию.

«Москва имеет собственные баллистические ракеты, но поставка Fath-360 может позволить России использовать большую часть своего арсенала для поражения целей за линией фронта, а иранские боеголовки использовать для целей более близкого радиуса действия», — рассказал журналистам военный эксперт.

В Белом доме отказались комментировать информацию о том, тренирует ли Иран российских военных на Fath-360 и готовится ли отправить это оружие в РФ, добавляет Reuters.

Агентство отмечает, что их источники не указали, когда именно ракеты должны были бы поставить в Россию. Кроме этого, третий источник разведки из другого европейского агентства заявил, что они также получили информацию о том, что Россия отправила солдат в Иран для обучения по использованию баллистических ракет.

Высокопоставленный иранский чиновник сказал журналистам, что Иран продал России ракеты и беспилотники, но не предоставил ракеты Fath-360.