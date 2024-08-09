Россия предупредила Вучича о госперевороте

Россия предупредила президента Сербии Александара Вучича о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран. Об этом сербский лидер сообщил журналистам, отвечая на вопрос о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота.

"Сегодня мы получили официальную информацию из Российской Федерации. Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся. Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу", - подчеркнул Вучич.

"Те, кто фантазируют, что добьются чего-то силой - ничего не добьются. Сербия неустанно движется вперед, и они не могут ее остановить и не остановят. И никогда больше ее не остановят. Это мое послание всем, и людям не нужно беспокоиться и переживать", - заключил глава государства.