После Евро Испания забирает и олимпийское золото по футболу

Сборная Испании стала победителем Олимпийских игр по футболу. В решающем матче испанцы победили французов со счетом 5:3.

Испания стала первой европейской командой, которая победила на Олимпиаде в XXI веке. Также она стала первой сборной c 1984 года, которой удалось в течение лета победить на Евро и на Олимпиаде. Помимо этого, финальный матч стал самым результативным в истории Олимпийских игр.