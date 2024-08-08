В Министерстве обороны России утверждают, что сообщения о том, что глава оборонного ведомства Андрей Белоусов трижды безуспешно пытался дозвониться до американского коллеги Ллойда Остина, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 9 августа, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на информированный источник.

Ранее в западных СМИ появились публикации о том, что Белоусов три раза пытался пообщаться с Остином по телефону, однако тот не брал трубку.

Источник в Минобороны РФ заявил, что такая информация не соответствует действительности.

В Пентагоне эти сообщения также не подтверждали, однако заявили, что Соединенные Штаты в ближайшее время не планируют нового разговора с Россией на уровне министров обороны.

Ранее сообщалось, что по инициативе российской стороны 12 июля состоялся телефонный разговор между Белоусовым и Остином.