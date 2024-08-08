Израиль ликвидировал полевого командира ХАМАС

В результате израильского авиаудара по автомобилю в глубине Ливана погиб высокопоставленный представитель палестинской вооруженной группировки ХАМАС, сообщает агентство Reuters.

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю в Сайде. Находившийся в машине аль-Хадж погиб. Согласно информации, аль-Хадж возглавлял службу безопасности "Бригад Иззэддина аль-Кассама" в лагере палестинских беженцев Айн-эль-Хильве, расположенном на окраине Сайды.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - подтвердила гибель своего полевого командира на юге Ливана в результате удара ВВС Израиля.

"Самер Махмуд аль-Хадж погиб сегодня, 9 августа 2024 года, в результате удара вражеских беспилотников в городе Сайда на юге Ливана", - говорится в документе.