Убийца Немцова пошел убивать украинцев

По словам собеседника агентства, в марте 2024 года он заключил контракт с Минобороны и был помилован. Сейчас он принимает участие в войне России против Украины.

Осужденный по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов освобожден из колонии, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Контракт с бывшим осужденным действует один год», — рассказал источник ТАСС.

Он добавил, что все остальные фигуранты дела об убийстве Бориса Немцова находятся в колонии и не изъявляли желания участвовать в военной операции.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. В июле 2017-го суд вынес приговор по делу об убийстве Зауру Дадаеву (20 лет строгого режима), Анзору Губашеву (19 лет), Шадиду Губашеву (16 лет), Хамзату Бахаеву (11 лет) и Темирлану Эскерханову (14 лет). Заказчиком убийства считается водитель бывшего командира батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Мухудинов, заплативший исполнителям не менее 15 млн руб., он объявлен в розыск.

Темирлан Эскерханов — бывший чеченский милиционер. По версии следствия, Эскерханов отслеживал маршруты Бориса Немцова.