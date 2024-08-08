Мечта Медведева: российские танки в Берлине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на публикацию немецкого издания Bild об использовании Украиной немецких танков во время атаки на Курскую область пригрозил российскими танками в Берлине.

«Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью сообщает о возвращении немецких танков на российскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы на площади Республики [в Берлине] появились новейшие российские танки», — написал Медведев в соцсети X.

Ранее издание сообщало, что по меньшей мере три немецкие боевые машины пехоты Marder были задействованы в атаке ВСУ на российский регион.

Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер ранее пояснил, что после передачи немецкого оружия Киеву оно становится украинским, включая танки Leopard 2 и Marder.