Генерал Гурулев не верит в быструю победу России

По его словам, ВСУ задействовали для этого наступления «серьезные силы и средства», и с этим придется считаться: «Надо трезво смотреть на ситуацию, это не ДРГ (диверсионно-разведывательная группа), быстренько выгнать их не получится».

По его словам, пока российским военным удалось остановить продвижение ВСУ, но расслабляться рано: «Это не значит, что там тишина, там идут серьезные бои. Они тащат со своей территории подкрепление, динамика большая, боевые действия идут непрерывно».

Гурулев признал, что пока ему неясны цели и задачи этой операции, но уже можно констатировать тот факт, что определенная территория России сегодня захвачена войсками соседнего государства. «Это реалии», — сказал он, добавив, что «сложилась нехорошая ситуация, когда совершенно неочевидны дальнейшие действия противника».

Главную проблему Гурулев видит в том, что для российской группировки прикрытия госграницы вторжение ВСУ «стало неожиданностью». «Если ВСУ два месяца к этому готовились, то как мы этого не видели?» — задается вопросом российский генерал. По его мнению, командование попросту бездействовало вместо того, чтобы принимать меры в ответ на сосредоточение войск у границы.