В постпредстве Ирана рассказали об ответе Израилю

Власти Ирана надеются, что ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании будет своевременным и не отразится на переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении постпредства Ирана при ООН.

«У нас есть законное право на самооборону, это вопрос, совершенно не связанный с прекращением огня в Газе. Однако мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и будет осуществлен таким образом, чтобы не нанести ущерба потенциальному прекращению огня», - отмечается в тексте.