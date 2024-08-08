Алжирка с повышенным тестостероном выиграла женский олимпийский турнир по боксу

В 2023 году Хелиф была дисквалифицирована с чемпионата мира по боксу, который проводился под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Тогда показатели тестостерона спортсменки посчитали завышенными. Однако затем Международный олимпийский комитет отменил решение IBA. И уже в ходе олимпийского турнира боксерша из Италии, которая дралась с Хелиф, заявила, что боксировала не с женщиной.

Ранее в финал олимпийского турнира пробилась Линь Юй-Тин из Тайваня, которая также была дисквалифицирована с ЧМ из-за проваленного теста на гендерную принадлежность. Она проведет свой финальный бой в субботу.