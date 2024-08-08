Германия и другие союзники Украины не хотели позволять Украине нанести удар по России, но последнее наступление может изменить политику, говорится в публикации издания.

Нет никаких признаков того, что западные союзники оказывают давление на Киев, чтобы добиться остановки наступления в Курской области. Пока не ясно, каковы долгосрочные цели нынешнего наступления Украины и сможет ли она удержать захваченную территорию. Но четыре дня спустя после того, как Киев ввел войска в Курскую область России, не видно никаких признаков прекращения боевых действий.

Украина пока воздерживается от комментариев по поводу наступления, пишет издание.