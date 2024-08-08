«Серебряный» Альфонсо Домингес в интервью haqqin.az: «Даю слово: в Лос-Анджелесе-2028 у меня будет золото!»

Напомним, в финале азербайджанский кубинец уступил узбеку Лазизбеку Мулложонову – 0:5. А на пути к финалу он победил 2-кратного олимпийского чемпиона с Кубы Хулио Сезара Ля Круз Перазу, чемпиона Азии-2022 казаха Айбека Оралбая и призера чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр испанца Энмануэля Рейеса Пла.

- Конечно, я изучал оппонента. Рассчитывал, что на ринге у меня получится, несмотря на силу узбекского боксера. Построил свою тактику, но она не сработала.

- Готовясь к бою, анализируя соперника, Вы уже понимали, что он сильнее?

- Не получилось так, как я задумывал. Сегодня был не мой день. Не смог завоевать золото. Соперник был очень силен. Думал, что смогу сделать больше на ринге. К сожалению, не удалось. Узбекский боксер был лучше меня сконцентрирован, был сильнее меня и победил.

- Перерыв между полуфинальным и финальным боями составил пять дней. Не сложно было находиться столько времени под прессингом, когда от тебя весь Азербайджан ждет золота? Не повлиял ли этот перерыв на подготовку к финалу?

- Нет. 5-дневная пауза не может быть оправданием моему поражению. Я такой спортсмен, который умеет проигрывать и принять свою неудачу. Не ищу оправданий. Нет, давления не было. Просто не получилось.

Но в любом случае я показал хороший результат - завоевал серебряную медаль. Вошел в историю, как 2-кратный азербайджанский призер Олимпиад в боксе. Всех благодарю за поддержку. Я рад, что вы, журналисты, не зря все эти дни посещали соревнования по боксу. Эту серебряную медаль я заработал и для вас.

Я счастлив, что взял медаль, но недоволен ее пробой. Очень хотел золото! Но я даю слово, что будет и золото. В Лос-Анджелесе-2028!

- Это логично. После бронзы в Токио-2020 и серебра в Париже-2024…

- Да, посмотрим, как распорядится судьба. Сегодня мне была уготована серебряная награда. Это уже не изменить. После каждого боя я благодарил Бога за победу. И сегодня я тоже благодарю Всевышнего, что завоевал серебро.