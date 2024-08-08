Американцы выделили Израилю миллиарды

Соединенные Штаты намерены предоставить Израилю $3,5 млрд на приобретение американского оружия и военной техники . Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, в четверг вечером Госдепартамент США уведомил Конгресс, что администрация Джо Байдена планирует направить Израилю «иностранное военное финансирование на несколько миллиардов» из средств, выделение которых Израилю американские законодатели согласовали в апреле. Это даст еврейскому государству возможность закупить у США продвинутые системы вооружений и другое необходимое оборудование.

CNN отмечает, что Израиль не получит оружие на эту сумму сразу же, так как системы вооружения, которые он сможет закупить, еще только создаются. Соответственно они будут поставлены не раньше, чем через несколько лет.