Лукашенко обратился к белорусам

По словам белорусского лидера, которые приводит «пул Первого», у Минска есть чем ответить тем, кто против него захочет «натопыриться».

«По поводу войны — не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе) натопыриться — мы в ответ. Они ушли — мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть чем ответить», —сказал Лукашенко.

По его словам, украинцы «знают, что батька батькой, а шарахнуть может».

Лукашенко призвал белорусов «жить и работать спокойно». Он добавил, что если будет «какое-то обострение», то «задолго» сообщит об этом населению Беларуси.