Польша закупает у США сотни ракет

Польша подписала соглашение о закупке у США сотен ракет «воздух-воздух», сообщило Национальное агентство по вооружениям.

Ракеты AIM-120C AMRAAM для истребителей польских ВВС будут поставлены с 2029 по 2033 год, сообщило агентство в соцсети Х.

Стоимость контракта составляет 855 миллионов долларов.

ВВС Польши уже могут похвастаться передовым американским истребителем F-16. В этом году страна направит на нужды обороны более 4% от ВВП – в два раза больше целевого показателя НАТО.

Варшава уже подписала ряд соглашений о поставках вооружений, главным образом с США и Южной Кореей.

Согласно польским СМИ, Варшава и Вашингтон во вторник подпишут соглашение о закупке 96 боевых вертолетов AH-64E Apache стоимостью более 9 миллиардов долларов. Вашингтон еще в прошлом году одобрил соглашение, которое позволит Польше заменить ее устаревший парк советских вертолетов Ми-24.