Олимпиада у египтянина не удалась: проиграл, выпил, в тюрьму

Французская полиция задержала члена сборной Египта по греко-римской борьбе Мохамеда Эльсайеда по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел 9 августа около 4:30 утра по местному времени на набережной Аустерлиц. По данным источника, борец был задержан в 13-м округе Парижа после того, как выходя из кафе в состоянии алкогольного опьянения положил руки на ягодицы незнакомой женщине на улице.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Прокуратура начала расследование по факту сексуального насилия.

26-летний Эльсайед на Олимпийских играх в Париже выбыл на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от азербайджанского борца Хасрата Джафарова.