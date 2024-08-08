Российская власть пошла на Дерипаску из-за «безумной войны»

The Moscow Times пишет, что, по словам Дугина, «Запад с самого начала рассчитывал на бунт русских олигархов», но до сих пор этого не происходило. «Часть олигархов решительно встали на сторону Путина и народа. Кто-то выжидает. …И вот первый случай прямого выброса перчатки в адрес Путина делает Дерипаска, открыто называя СВО «безумием».

Основатель «Русала» миллиардер Олег Дерипаска, который на днях высказался о войне в Украине, бросил вызов президенту России Владимиру Путину, заявил философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин.

Идеолог «русского мира» считает, что «в критически трудной ситуации для страны», когда Вооруженные силы Украины ворвались на российскую территорию, такое высказывание можно считать «объявлением еще одного фронта» и «помощью» ВСУ. «Раньше позиции Дерипаски в отношении СВО были не однозначными. Теперь он определился. Он на той стороне. Это удар в спину», — заявил Дугин.

Накануне в интервью японскому изданию Nikkei Asia Дерипаска назвал войну в Украине «безумием». Он раскритиковал расходы России на оборону, призвав к «немедленному безоговорочному прекращению огня». В Токио российский миллиардер прибыл в качестве представителя РФ на форум Делового совета Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Олег Дерипаска в апреле 2022 года называл войну в Украине «безумием». Бизнесмена просили из Кремля перестать критиковать войну, писала в конце 2022-го Financial Times.