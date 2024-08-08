Россия готова отказаться от Харькова ради Курска

Российское военное командование полагается на существующие подразделения, развернутые в районе международной границы, и легкодоступные силы в тылу, большинство из которых укомплектованы призывниками и нерегулярными силами, чтобы противостоять вторжению Украины в Курскую область, говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, в настоящее время Россия не хочет перебрасывать силы с востока, чтобы не дать Украине сорвать российское наступление на этом участке фронта.

На момент начала украинского вторжения в Курской области действовали российские призывники, пограничники ФСБ и бойцы чеченских подразделений спецназа «Ахмат», действующих под командованием МО России.

При этом, как пишут аналитики, российское военное командование вскоре перебросило силы из оперативных резервов, дополнительные подразделения, укомплектованные призывниками, Спецназ (ГРУ), Силы специальных операций (ССО), дополнительный чеченский спецназ «Ахмат», действующий в составе МО России, 1-й корпус «армии ДНР» и бывших сотрудников группы «Вагнера» в Курскую область для защиты от дальнейшего наступления Украины и отвоевания территории.

«Возможно, российское военное командование в настоящее время перебрасывает в Курскую область более опытные и лучше оснащенные передовые части с востока или юга Украины, но для прибытия таких частей в Курскую область, скорее всего, потребуется дополнительное время», - отмечают в ISW.

Однако один из российских военкоров 9 августа утверждал, что в районе Рыльска действуют части 44-го армейского корпуса Северной группировки войск, что позволяет предположить, что российское военное командование может перебрасывать части, накопленные Северной группировкой войск для наступательной операции на севере Харьковской области.

«Утверждение этого военкора, если оно верно, предполагает, что российское военное командование оценивает операцию Украины как более значительную. Значительная передислокация элементов Северной группировки войск в Курскую область предполагает, что российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является является необходимой жертвой для надлежащего реагирования на украинское вторжение, избегая при этом передислокации с более приоритетных участков линии фронта», - отмечают в ISW.

При этом аналитики подчеркивают, что более масштабные передислокации российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будут происходить медленнее, и более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область лишь через несколько дней.