Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 10:20

В предвыборной кампании США столкнулись две команды с диаметрально противоположными взглядами на настоящее и будущее этой страны. И в этой борьбе в фокусе внимания нации сейчас оказалось даже не столько противоборство между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, сколько между их «вторыми номерами» - Джей Ди Вэнсом и Тимом Уолцом.

Дистанция в их политических позициях - огромного размера. Вэнс – ярый консерватор, полностью поддерживающий нарратив своего босса, который говорит, что «Америка находится в упадке», «потеряла доверие к себе, свою мощь», «свернула со своего исторического пути». Уолц убеждает людей, что все хорошо, а будет еще еще лучше. И, судя по реакции тысяч людей, собирающихся на ралли с участием Харрис и Уолца, которые сейчас совершают мощное турне по семи колеблющимся штатам Америки, ему это удается. Их совместное появление на сцене имеет некий театральный эффект. Но какой же контраст между хмурыми лицами Трампа и Вэнса и улыбками от уха до уха у Харрис и Уолца. Они получают огромное удовольствие от своего представления и, не сдерживая себя, пардон, ржут как лошади. Кто еще каких-то три недели назад мог предположить такое? Демократическая партия была полностью деморализована, и как бы ни упирался и ни отрицал очевидного президент Джо Байден, она прямиком направлялась к сокрушительному поражению на выборах. Тогда мало кто сомневался, что победа будет за Трампом и казалось, что страна уже начала готовиться к временам «тотального отмщения», и наступлению «диктатуры первого дня», которые пообещал этот кандидат. Картинка полностью перевернулась, и во многом это заслуга напарника Харрис Тима Уолца, который культивирует в противовес Вэнсу образ добропорядочного школьного учителя и тренера местной футбольной команды, а не офисного работника в корпоративном секторе. У него простая и понятная американцам биография - в прошлом военный артиллерист, учитель, конгрессмен, губернатор. Практически воплощенная американская мечта выходца из бедной семьи в штате Небраска.

Но, наверное, в биографии каждого человека можно найти эпизоды, к которым легко прицепятся политические недруги. Обнаружили их и у Уолца. Во время его недавней презентации нации бывшая военная служба губернатора двадцать лет назад считалась несомненным активом. Но сейчас Вэнс обвиняет его в том, что он фактически дезертировал из армии, чтобы не идти воевать в Ирак. Республиканец говорит: «Посмотрите на меня. Я четыре года отслужил в морской пехоте и воевал в Ираке, а господин Уолц пренебрег своим патриотическим долгом». Речь идет о мае 2005 года, когда Тим Уолц уволился из армии. Это произошло за несколько месяцев до того, как его артиллерийская часть должна была отправиться в Ирак, и он знал об этих планах командования. «Вы позорно оставили свою часть перед отправкой в Ирак», - говорит ему Вэнс. Пока не ясно, как скажутся эти обвинения на стремительно восходящей траектории Уолца, которого в его партии уже стали называть «новой звездой». Рейтинги двух кандидатов в вице-президенты Америки между тем сильно различаются. Вэнс много наговорил такого, о чем, вероятно, сейчас жалеет. Добрая часть женского электората вряд ли ему простит выпад против лиц, не имеющих детей, которых он назвал «пустоцветами, обожающими лишь кошек». Но не только риторика, а и действия настраивают против него американских избирательниц. Из этого главное - его жесткая оппозиция абортам и репродуктивным правам. Было заранее известно, что такая позиция не принесет лавров, но консерватор Вэнс уже не сможет заменить пластинку.