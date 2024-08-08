Украинцы продолжают наступление в России: уничтожена танковая колонна видео; обновлено 11:55
ВСУ уничтожили танковую засаду российских войск в Курской области.
Украинские СМИ сообщают, что бой состоялся сегодня утром.
August 10, 2024
*** 11:15
Минобороны России объявило, что усилило танковыми экипажами приграничные районы Курской области, опасаясь прорыва новых мобильных групп ВСУ.
*** 10:28
ВСУ зашли в село Плехово Курской области. Также есть информация про взятие села Пороз в Белгородской области.
«По состоянию на 07:25 проходит информация, что в населенный пункт Плехово зашли ВСУ. Также сообщаем, что ночью враг активно работал артиллерией по городу Суджа и в Суджанском районе, активно работают FPV дроны противника. Идут атаки как на военный автотранспорт, так и на гражданский», - сообщают российские военкоры.
August 10, 2024