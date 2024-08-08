Израильский удар по школе в городе Газа, жертвами которого стали более 100 человек, был нанесен на рассвете во время утренней молитвы. После удара в школе вспыхнул пожар. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил о более 100 погибших, десятках раненых в результате израильского удара по школе в городе Газа.

Вооруженные силы Израиля ранее заявили об уничтожении штаба радикального палестинского движения ХАМАС в школе Al-Taba'een в городе Газа на севере палестинского анклава.