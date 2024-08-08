Премьер Армении Пашинян вскоре проведет кадровые перестановки в правительстве. Об этом сообщает армянская газета «Жоховурд», cо ссылкой на источники в правительстве. Отмечается, что 12 августа заканчивается отпуск премьера, после чего он планирует внести изменения в состав Кабмина.

Также ожидается, что на пресс-конференции Пашинян выступит с конкретными месседжами относительно подписания мирного договора с Азербайджаном, внесения изменений в Конституцию Армении.

Кроме того, в правительственных кругах подтвердили, что вскоре будет принято окончательное решение о том, будет ли Армения участвовать в COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.