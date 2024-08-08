Арестована квартира дочери генерала Кузнецова

Басманный суд Москвы арестовал 100-метровую квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, говорится в материалах дела.

Арест наложен на квартиру, принадлежащую дочери Кузнецова. Согласно документу, общая площадь жилья составляет 105,3 квадратных метра, квартира расположена на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе в жилом комплексе бизнес-класса. Рыночная стоимость аналогичной недвижимости, как следует из открытых источников, на сегодняшний день составляет порядка 50 миллионов рублей.

В минувший четверг Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 12 октября.