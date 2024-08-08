Этим летом сеть магазинов Kontakt радует супервыгодными предложениями с большими скидками. На этот раз акция сети «Летние возможности» со скидками до 50% распахивает для вас двери ко всем возможностям, которые вы так долго ждали.

До 22 августа в рамках этой акции покупатели смогут воспользоваться скидками до 50 % при покупке наличными и даже возможностью с легкостью оплатить приобретенный по скидочной цене товар, разбив платеж на 6 месяцев.

Покупатели, заинтересованные предложениями долгосрочной оплаты, могут приобрести смартфоны и ноутбуки в рассрочку до 18 месяцев, наушники, смарт-часы, телевизор, бытовую технику, посуду и домашний текстиль – в рассрочку на 18 месяцев, а мебель — в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, процентов и комиссии.

В эти дни у вас будет возможность приобрести:

• Смартфон Samsung A35 и супер-экраном Amoled и 256 Гб памяти всего за 50 манатов в месяц;

• Холодильник Hoffmann объемом 205 л по специальному предложению с рассрочкой на 30 месяцев за 20 манатов в месяц;

• Телевизор LG с диагональю экрана 140 см, смарт-технологией и разрешением 4K теперь за 1600 манатов вместо 2550;

• Пылесос LG мощностью 2000 Вт теперь за 240манатов вместо 400;

• Диван Nirvana с базой и механизмом трансформации теперь за 300 манатов вместо 500.

В дни акции после покупки вы также сможете принять участие в розыгрыше «Шеш-Гоша» и вернуть до 100% стоимости приобретенного товара и стать обладателем автомобиля «ToyotaCorolla Cross» последней модели.

Итак, рекомендуем вам как можно скорее посетить любой из магазинов Kontakt, чтобы воспользоваться всеми этими возможностями.

Для получения подробной информации свяжитесь с нашим Колл-центром по номеру *6060.