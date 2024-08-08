Российские войска обучаются в Иране

Десятки российских военнослужащих проходят подготовку в Иране по использованию тактических баллистических ракет Fath-360, пишет Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке.

Источники заявляют, что ожидается неизбежная поставка этих ракет в РФ для войны против Украины.

Ракеты Fath-360 имеют максимальную дальностью полета 120 км, оснащены боеголовкой массой 150 кг и КВО, следуя открытым данным, до 30 метров. Fath 360 является «младшей» версией линейки ракет Fateh-110 и ее производных.